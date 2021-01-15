Фазель: дали понять Лукашенко, что ЧМ-2021 невозможен без изменения политической ситуации

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями о встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, где должен состояться ЧМ-2021.



«При подготовке к визиту белорусский посол дал нам понять, что Лукашенко принимает очень мало людей и что я среди них. Он также указал, что мы должны обсудить все важные вопросы. Я увидел возможность превратить этот чемпионат мира в чемпионат мира по примирению, стимулировать с помощью ЧМ диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует.



Мы знали, что шанс что-то изменить составляет, может быть, один процент. Но если этот маленький шанс есть, то попробовать стоит.



Какими были темы разговора с Лукашенко? Мы с генсеком ИИХФ Хорстом Лихтнером дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране.



Предъявляли ли мы требования? Нет. Мы не можем выдвигать политических требований. Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе. Лукашенко сказал нам, что это его работа — обеспечивать безопасность в своей стране и защищаться от любых угроз из-за границы. Оппозиция явно воспринимается как угроза», — приводит слова Фазеля Watson.

Watson: Фазель — последний порядочный человек в спорте, но он романтик, а не политик