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Фазель: дали понять Лукашенко, что ЧМ-2021 невозможен без изменения политической ситуации

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: дали понять Лукашенко, что ЧМ-2021 невозможен без изменения политической ситуации
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями о встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, где должен состояться ЧМ-2021.

«При подготовке к визиту белорусский посол дал нам понять, что Лукашенко принимает очень мало людей и что я среди них. Он также указал, что мы должны обсудить все важные вопросы. Я увидел возможность превратить этот чемпионат мира в чемпионат мира по примирению, стимулировать с помощью ЧМ диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует.

Мы знали, что шанс что-то изменить составляет, может быть, один процент. Но если этот маленький шанс есть, то попробовать стоит.

Какими были темы разговора с Лукашенко? Мы с генсеком ИИХФ Хорстом Лихтнером дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране.

Предъявляли ли мы требования? Нет. Мы не можем выдвигать политических требований. Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе. Лукашенко сказал нам, что это его работа — обеспечивать безопасность в своей стране и защищаться от любых угроз из-за границы. Оппозиция явно воспринимается как угроза», — приводит слова Фазеля Watson.

Watson: Фазель — последний порядочный человек в спорте, но он романтик, а не политик
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