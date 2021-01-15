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Зайцев, Дадонов и Анисимов — в составе «Оттавы» на матч с «Торонто»

Зайцев, Дадонов и Анисимов — в составе «Оттавы» на матч с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Оттава Сенаторз» объявил состав на встречу с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает обозреватель TSN Брент Уоллес на своей странице в «Твиттере». Матч состоится в ночь с 15 на 16 января. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Во втором звене матч начнёт российский нападающий Евгений Дадонов, а также защитник Никита Зайцев. В тройке с Дадоновым сыграет немец Тим Штюцле. В четвёртом звене встречу начнёт Артём Анисимов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Шабо — Гудбрансон, Ткачук — Норрис — Батерсон;
  • Воланин — Зайцев, Штюцле — Степан — Дадонов;
  • Коберн — Дж. Браун, Пол — Тирни — К. Браун;
  • Пакетт — Анисимов — Уотсон.

Место в воротах займёт канадец Мэтт Мюррей. Его сменщиком станет 26-летний шведский голкипер Магнус Хёгберг.

Дадонов тренируется в первом звене «Оттавы» с Ткачуком и Уайтом
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