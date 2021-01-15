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Зарипов пропустит матч с «Авангардом»

Зарипов пропустит матч с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

Отмечается, что матч пропустят защитник Микаэль Викстранд, а также нападающий Данис Зарипов. На встречу заявлены форварды Виктор Тихонов и Артём Галимов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Журавлёв – Мёрфи, Доус – Да Коста – Тихонов;
  • Педан – Хенкель, Галиев – Галимов – Воронков;
  • Лямкин – Юдин, Песонен – Кормье – Петров;
  • Сафонов, Рукавишников, Лукоянов – Глухов – Фисенко.

Место в воротах займёт Адам Рейдерборн. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

Встреча между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» состоится на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана сегодня, 15 января. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

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