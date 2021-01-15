Зарипов пропустит матч с «Авангардом»
«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».
Отмечается, что матч пропустят защитник Микаэль Викстранд, а также нападающий Данис Зарипов. На встречу заявлены форварды Виктор Тихонов и Артём Галимов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
- Журавлёв – Мёрфи, Доус – Да Коста – Тихонов;
- Педан – Хенкель, Галиев – Галимов – Воронков;
- Лямкин – Юдин, Песонен – Кормье – Петров;
- Сафонов, Рукавишников, Лукоянов – Глухов – Фисенко.
Место в воротах займёт Адам Рейдерборн. Его сменщиком станет Тимур Билялов.
Встреча между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» состоится на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана сегодня, 15 января. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
Зарипов: во многих моментах с судьями не согласен, а что сделать? Такова их квалификация
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