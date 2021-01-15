Назаров: у СКА самый приближённый к НХЛ уровень показа матчей. Все знают, благодаря кому

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал старт сезона в НХЛ, а также сравнил уровень вещания в КХЛ и НХЛ.



«С удовольствием начал смотреть новый сезон НХЛ. Скажу честно: один матч интереснее другого, порой не знаешь, что выбрать. Пандемия отступает, жизнь налаживается. Удачно начали регулярку российские игроки. И, конечно, особенно впечатляет уровень показа и телевизионной картинки. Здесь большое значение имеют площадки и их размер.



Я много раз говорил, что КХЛ давно нужно было переходить на маленькие финские и канадские площадки, всё-таки мы немного затянули с этим вопросом. Хоккей на маленьких площадках интереснее и быстрее. К слову, матчи Континентальной лиги я смотрю только в HD-формате. Современный мир и уровень технической оснащённости диктует свои правила.



У кого больше всего нравится вещание в КХЛ? У СКА. Причём, там и предматчевые шоу на уровне, и качество картинки изумительное. Приятно следить за матчами СКА. У «армейцев» самый приближённый к НХЛ уровень. Я бы даже сказал больше: в ближайшее время этот уровень однозначно будет соответствовать уровню НХЛ. Все знают, благодаря кому: это активная работа мотора современного российского хоккея Романа Ротенберга», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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