Стартовые матчи НХЛ установили рекорд по количеству телезрителей в США и Канаде

Первые встречи нового сезона НХЛ установили рекорд по количеству телезрителей в Канаде и США, сообщается на сайте лиги.



Матч-открытие сезона между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз» (3:6) посмотрели 972 тыс. зрителей на канале NBCSN в США. Это самая просматриваемая встреча регулярного чемпионата за всю историю канала.



На NBCSN также транслировались матчи «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» (1:4).



Три матча первого игрового дня на канале в среднем посмотрели 774 тыс. зрителей. Это лучший показатель для нескольких стартовых матчей сезона.



Первые два матча в Северном дивизионе, в котором выступают команды из Канады, собрали у экранов 6,6 млн зрителей на Sportsnet, что стало рекордом сети.



Встреча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ) привлекла 2,1 миллиона зрителей и стала самым просматриваемым матчем регулярного чемпионата, который показали на Sportsnet в Канаде. Матч также посмотрели 919 тыс. зрителей на TVA Sports. Учитывая английские и французские сети, матч посмотрели 3,057 млн зрителей.



На Sportsnet также транслировалась встреча «Эдмонтон Ойлерс» — «Ванкувер Кэнакс» (3:5).

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