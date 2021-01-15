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Вадим Шипачёв стал первым игроком московского «Динамо», набравшим 200 очков за клуб в КХЛ

Вадим Шипачёв стал первым игроком московского «Динамо», набравшим 200 очков за клуб в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий Вадим Шипачёв стал первым игроком московского «Динамо», набравшим 200 очков за бело-голубых в КХЛ. Произошло это в домашней встрече с нижегородским «Торпедо». Этот матч стал стал для Шипачёва 183-м в бело-голубой форме.

На 34-й минуте встречи, при счёте 2:1 в пользу «динамовцев», Шипачёв получил шайбу, вошёл в зону нижегородцев и отдал передачу на синюю линию Михалу Чайковски. Защитник обработал снаряд и нанёс мощный бросок. Пётр Кочетков выручить «Торпедо» не смог.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Шипачёв установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Денису Кокареву, набравшему в 422 матчах 196 очков.

За «Динамо» Шипачёв выступает с сезона-2018/2019. За это время нападающий забросил 57 шайб и отдал 143 результативные передачи.

Шипачёв установил рекорд по набранным за московское «Динамо» в КХЛ очкам
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