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«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача

«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

На 4-й минуте матча Алексей Береглазов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Денис Зернов и Илья Ковальчук. В середине периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 28-й минуте Андрей Педан с передачи Стефана Да Косты вывел казанцев вперёд. На 52-й минуте Артём Лукоянов укрепил преимущество хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Зернов, Ковальчук) – 03:07' (5x5)   1:1 Галиев (Петров, Юдин) – 09:29' (5x4)   2:1 Педан (Да Коста) – 27:00' (5x5)   3:1 Лукоянов (Глухов, Лямкин) – 51:02' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Казани с нижегородским «Торпедо». «Авангард» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 17 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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