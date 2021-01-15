«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

На 4-й минуте матча Алексей Береглазов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Денис Зернов и Илья Ковальчук. В середине периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 28-й минуте Андрей Педан с передачи Стефана Да Косты вывел казанцев вперёд. На 52-й минуте Артём Лукоянов укрепил преимущество хозяев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Казани с нижегородским «Торпедо». «Авангард» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 17 января.