Хартли — о травме Секача: говорил с ним в перерыве, надеюсь, всё не так серьёзно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод матча с «Ак Барсом», в котором Иржи Секач столкнулся со Стефаном Да Костой. После этого чех ушёл в раздевалку.
«У Секача очень серьёзная травма? Пока не можем сказать точно. Надеемся, всё не так серьёзно. Разговаривал с ним после первого периода, сейчас им будут заниматься врачи», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, на 7-й минуте первого периода произошло необычное столкновение. Нападающий казанцев Виктор Тихонов заехал в зону омичей и сделал перевод на другой фланг. В борьбе за шайбу столкнулись форварды Стефан да Коста и Иржи Секач. Француз смог достаточно быстро подняться со льда. А вот Секач, которому да Коста попал плечом в голову и который отлетел в борт, пришёл в себя только после вмешательства врачей. Чех покинул лёд и отправился в раздевалку с медиками.
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