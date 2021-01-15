Немировски — о замене Кочеткова: был недоволен им или хотел встряхнуть всех? Оба варианта

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:5).



«Соперник играл хорошо. Во многих эпизодах они просто доводили шайбу до ворот, а мы не могли этого сделать. Готовимся к последнему матчу в этой выездной серии с «Ак Барсом».



Заменил Кочеткова, потому что был недоволен его игрой или хотел встряхнуть команду? И то и другое», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова. Голкипер Пётр Кочетков был заменён на 34-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»