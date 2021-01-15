Немировски — о замене Кочеткова: был недоволен им или хотел встряхнуть всех? Оба варианта

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:5).
«Соперник играл хорошо. Во многих эпизодах они просто доводили шайбу до ворот, а мы не могли этого сделать. Готовимся к последнему матчу в этой выездной серии с «Ак Барсом».
Заменил Кочеткова, потому что был недоволен его игрой или хотел встряхнуть команду? И то и другое», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова. Голкипер Пётр Кочетков был заменён на 34-й минуте после третьей пропущенной шайбы.
- 15 января 2021
-
23:10
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:08
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:45
-
19:32
-
19:02
-
18:48
-
18:36
-
18:11
-
17:57
-
17:20
-
16:58
-
16:24
-
15:26
-
15:00
-
14:35