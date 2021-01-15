Шипачёв: пропускать две шайбы за 30 секунд — непозволительно для «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:3).



«Рад, что выиграли. Повели — 3:1, потом допустили глупые ошибки и за 30 секунд две пропустили. Это непозволительно, особенно когда тренерский штаб говорит, что надо строже сыграть после забитых голов. Могло всё перевернуться. Хорошо, что Даня Тарасов «догрыз» на пятаке. Два очка в копилочке, рад.



10-матчевая домашняя серия — это только преимущество или есть недостатки? Мы только что сыграли шесть матчей на выезде. Серии такие есть. Календарь есть календарь. Готовимся.



Тренер по физподготовке корректирует нагрузку, видит, кто сколько играет. Иногда тренируемся без льда. Опытный тренерский штаб готовит нас», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, забросив пять шайб в ворота «Торпедо»