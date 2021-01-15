Лукоянов: я ждал «Авангард» в гости, чтобы отыграться. Сегодня хороший день

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).



«Эмоции уже утихли. Но мы ждали этого матча после последней нашей встречи в Балашихе, когда проиграли — 0:3. Лично я ждал «Авангард» в гости, чтобы отыграться и чувствовать себя увереннее. Показали сегодня солидный, уверенный хоккей, чего ждут от нас тренеры и болельщики. Сделали хорошую работу над ошибками, играя именно с «Авангардом». На мой взгляд, сегодня сделали акцент на игру в хоккей, на игру с шайбой, а не на силовые приёмы. Сегодня было видно, что с Омском можно играть, «возить» их в зоне.



Во время атаки решение быстро принимается, в моменте с попаданием в перекладину сразу понял, что брошу. От клюшки «Заряд» очень быстро летит шайба. Не повезло, зато потом два Мишки для меня гол сделали (Фисенко и Глухов. — Прим. «Чемпионата»). Нам Игорь Горбенко на тренировках показывает такие комбинации. Думаю, он оценит. Конечно, быть капитаном в таком матче — большая ответственность. Хотелось выиграть, придать уверенности команде. Переживал, нервничал, но на льду всё пропадает. Мы все справились с задачей, сегодня хороший день.



Соперничество с «Авангардом» не сравнится с «зелёным дерби». Это лишь матч, и ничего больше», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача