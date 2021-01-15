Рейдеборн — о пропущенной шайбе: был уверен, что беру её, а через секунду она в сетке

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).



«Мы сами себе сказали, что должны сыграть лучше с «Авангардом». Старались больше атаковать, и у нас получилось добиться превосходства и победить. Пропущенный гол — это плохой момент для меня, я должен был брать эту шайбу. Я был уверен, что отражаю её, а через секунду она оказалась в сетке. Но команда хорошо отреагировала и здорово провела первый период.



Могу сказать, что на второй год я уже привык к КХЛ. Играю терпеливее, лучше читаю игру и больше выручаю», — передаёт слова Рейдеборна корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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