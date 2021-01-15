Тихонов: «Авангард» — принципиальный соперник, очень важно было сегодня выиграть

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).
«Молодцы, что выиграли. Соперник у нас был принципиальный, в гостях с ними мы не лучшим образом выступили, поэтому очень важно было сегодня выиграть. Чувствовал себя хорошо сегодня, было время подготовиться. У нас отличный персонал в клубе, процесс реабилитации протекал успешно. Буду ещё добавлять физически, но для первого матча после травмы ощущал себя неплохо.
Здорово было сегодня восстановиться в тройке с Доусом и Да Костой. Могли парочку забить, есть над чем работать», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.
- 15 января 2021
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