Тихонов: «Авангард» — принципиальный соперник, очень важно было сегодня выиграть

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1).



«Молодцы, что выиграли. Соперник у нас был принципиальный, в гостях с ними мы не лучшим образом выступили, поэтому очень важно было сегодня выиграть. Чувствовал себя хорошо сегодня, было время подготовиться. У нас отличный персонал в клубе, процесс реабилитации протекал успешно. Буду ещё добавлять физически, но для первого матча после травмы ощущал себя неплохо.



Здорово было сегодня восстановиться в тройке с Доусом и Да Костой. Могли парочку забить, есть над чем работать», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив «Ак Барсу». У Ковальчука — передача