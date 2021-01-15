Ковальчук не закончил ни одного матча за «Авангард» с положительным показателем полезности

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ковальчук закончил матч с показателем полезности «0». Нападающий был на льду в тот момент, когда шайбу забрасывал форвард казанцев Артём Лукоянов.



37-летний Ковальчук принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи при общем показателе полезности «–6». В среднем его игровое время составляет 18 минут 41 секунду.



Отметим, что Ковальчук ни одного матча за «Авангард» не закончил с положительным показателем полезности.