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Голкипера Хенрика Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце

Голкипера Хенрика Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце
Хоккей / НХЛ 0

Экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о своём состоянии после операции на сердце.

«Вчера выписали из больницы.

Последние 5-8 лет я проводил много дней вдали от детей из-за хоккея. Последние девять дней казались совсем другими… Это буквально согрело моё сердце, когда я подошёл к дороге.

Я останусь в Кливленде ненадолго, чтобы пройти ещё несколько тестов, прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк и продолжить там своё восстановление и реабилитацию», — написал Лундквист в посте на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что шведский вратарь перенёс успешную операцию на открытом сердце. Лундквисту сделали операцию по замене аортального клапана, замене корня и восходящего отдела аорты.

Голкипер Хенрик Лундквист успешно перенёс операцию на сердце
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