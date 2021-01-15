Голкипера Хенрика Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце

Экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о своём состоянии после операции на сердце.



«Вчера выписали из больницы.



Последние 5-8 лет я проводил много дней вдали от детей из-за хоккея. Последние девять дней казались совсем другими… Это буквально согрело моё сердце, когда я подошёл к дороге.



Я останусь в Кливленде ненадолго, чтобы пройти ещё несколько тестов, прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк и продолжить там своё восстановление и реабилитацию», — написал Лундквист в посте на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что шведский вратарь перенёс успешную операцию на открытом сердце. Лундквисту сделали операцию по замене аортального клапана, замене корня и восходящего отдела аорты.