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Иван Проворов отметился первой заброшенной шайбой за «Филадельфию» в новом сезоне НХЛ

Иван Проворов отметился первой заброшенной шайбой за «Филадельфию» в новом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 3:2.

На 12-й минуте встречи 24-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов довёл счёт в матче до крупного (3:0) точным броском с кистей из зоны круга вбрасываний. Результативные передачи на свой счёт записали Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Филадельфии».

В прошлом сезоне на счету Проворова в 60 сыгранных матчах регулярного чемпионата 36 (13+23) очков при показателе полезности «+11» и 24 минутах штрафа.

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче с девятью голами, Малкин и Проворов без очков
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