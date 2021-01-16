Иван Проворов отметился первой заброшенной шайбой за «Филадельфию» в новом сезоне НХЛ
В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 3:2.
На 12-й минуте встречи 24-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов довёл счёт в матче до крупного (3:0) точным броском с кистей из зоны круга вбрасываний. Результативные передачи на свой счёт записали Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Филадельфии».
В прошлом сезоне на счету Проворова в 60 сыгранных матчах регулярного чемпионата 36 (13+23) очков при показателе полезности «+11» и 24 минутах штрафа.
«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче с девятью голами, Малкин и Проворов без очков
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
04:15
-
04:00
-
03:53
-
03:36
-
02:43
- 15 января 2021
-
23:48
-
23:28
-
23:17
-
23:10
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:08
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:45
-
19:32
-
19:02
-
18:48
-
18:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам