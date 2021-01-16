«Это только стечение обстоятельств». Капризов – о голе в овертайме в дебюте за «Миннесоту»

23-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выразил мнение о заброшенной шайбе в овертайме игры с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).
«Да я об этом особо не думал. Просто по игре получилось так забить в овертайме. На моём месте мог быть кто-то другой из команды, кто выходил на лёд. Это ведь только стечение обстоятельств.
В первых сменах было маленько непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Жаль только, что не было зрителей. Ну, а потом я вкатился, и стало намного проще
Конечно, моя семья смотрела эту игру. Родные и друзья за меня очень поддерживали. Матч проходил в удобное время, в Новокузнецке было уже 10 утра. Так что они проснулись и сразу включили хоккей. А после игры я со всеми созвонился, и меня тепло поздравили. Было очень приятно», — цитирует Капризова официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, что помимо заброшенной шайбы на счету Капризова в дебютной игре и две результативные передачи.
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