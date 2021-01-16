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«Оттава» победила «Торонто», Зайцев и Михеев отметились передачами

«Оттава» победила «Торонто», Зайцев и Михеев отметились передачами
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей по одному голу забили Тома Шабо, Брэди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан. На счету российского защитника Никиты Зайцева две результативные передачи.

Российские игроки «Оттавы» Артём Анисимов и Евгений Дадонов очков в матче не набрали.

У «Торонто» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Александр Керфут и Джон Таварес. Также у российского игрока Ильи Михеева результативная передача. Другой российский нападающий «Торонто» Александр Барабанов очков не набрал.

Этот матч стал для «Оттавы» первым в сезоне. Следующую встречу «Сенаторз» проведут также с «Торонто» 17 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Хайман (Таварес, Нюландер) – 09:59' (5x4)   1:1 Шабо (Батерсон, Норрис) – 19:16' (5x3)   1:2 Керфут (Холл, Михеев) – 29:15' (5x5)   2:2 Ткачук (Зайцев, Норрис) – 30:28' (5x5)   3:2 Уотсон (Коберн, Пол) – 32:32' (5x5)   4:2 Тирни (Зайцев, Ткачук) – 35:03' (6x5)   5:2 Степан (Ткачук, Батерсон) – 46:15' (5x5)   5:3 Таварес – 47:07' (5x4)
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