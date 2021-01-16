«Оттава» победила «Торонто», Зайцев и Михеев отметились передачами

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей по одному голу забили Тома Шабо, Брэди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан. На счету российского защитника Никиты Зайцева две результативные передачи.

Российские игроки «Оттавы» Артём Анисимов и Евгений Дадонов очков в матче не набрали.

У «Торонто» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Александр Керфут и Джон Таварес. Также у российского игрока Ильи Михеева результативная передача. Другой российский нападающий «Торонто» Александр Барабанов очков не набрал.

Этот матч стал для «Оттавы» первым в сезоне. Следующую встречу «Сенаторз» проведут также с «Торонто» 17 января.