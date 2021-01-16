«Тампа» победила «Чикаго», Василевский сделал 34 сейва

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс». Счёт матча — 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей по одному голу забили Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блэйк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска из 36. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 22.14 и заработал показатель полезности «+1». Напомним, в составе «Тампы» отсутствует российский форвард Никита Кучеров, который пропустит весь регулярный сезон из-за травмы.

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Алекс Дэбринкэт и Патрик Кейн. Защитник «Чикаго» Никита Задоров за 20.08 на льду заработал показатель полезности «-1».

Предыдущий матч чемпионата с участием этих команд завершился со счётом 5:1 в пользу «Тампы». Следующие встречи «Лайтнинг» дома проведут с «Далласом» 18 и 20 января, а «Чикаго» в гостях сыграет с «Флоридой» 18 и 20 января.