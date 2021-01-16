«Сент-Луис» потерпел разгромное поражение от «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 8:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (дважды), Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз. Российский нападающий Валерий Ничушкин отыграл 12.41, но не отметился результативными действиями.
В составе «Сент-Луиса» участие в матче принимал форвард Иван Барбашёв. Россиянин провёл на льду 14.46 и нанёс два броска.
Предыдущий матч с участием этих команд завершился в пользу «Сент-Луиса» (4:1). Свои следующие матчи «Колорадо» проведёт на выезде против «Лос-Анджелес Кингз» 20 и 22 января, а «Сент-Луис» дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 19 и 21 января.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 24:03' (5x5) 2:0 Бураковски (Грубауэр) – 32:24' (5x4) 3:0 Ландеског (Рантанен) – 34:34' (5x5) 4:0 Рантанен (Макар, Кадри) – 37:05' (5x4) 5:0 Кадри (Маккиннон, Макар) – 41:13' (5x4) 6:0 Маккиннон (Макар) – 51:29' (5x4) 7:0 Донской (Тэйвз, Жирар) – 52:02' (5x5) 8:0 Тэйвз (Жирар, Бураковски) – 54:56' (5x4)
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
08:35
-
08:17
-
07:46
-
07:15
-
06:11
-
05:58
-
05:42
-
05:33
-
04:15
-
04:00
-
03:53
-
03:36
-
02:43
- 15 января 2021
-
23:48
-
23:28
-
23:17
-
23:10
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам