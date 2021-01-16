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«Сент-Луис» потерпел разгромное поражение от «Колорадо»

«Сент-Луис» потерпел разгромное поражение от «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 8:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (дважды), Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз. Российский нападающий Валерий Ничушкин отыграл 12.41, но не отметился результативными действиями.

В составе «Сент-Луиса» участие в матче принимал форвард Иван Барбашёв. Россиянин провёл на льду 14.46 и нанёс два броска.

Предыдущий матч с участием этих команд завершился в пользу «Сент-Луиса» (4:1). Свои следующие матчи «Колорадо» проведёт на выезде против «Лос-Анджелес Кингз» 20 и 22 января, а «Сент-Луис» дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 19 и 21 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 24:03' (5x5)   2:0 Бураковски (Грубауэр) – 32:24' (5x4)   3:0 Ландеског (Рантанен) – 34:34' (5x5)   4:0 Рантанен (Макар, Кадри) – 37:05' (5x4)   5:0 Кадри (Маккиннон, Макар) – 41:13' (5x4)   6:0 Маккиннон (Макар) – 51:29' (5x4)   7:0 Донской (Тэйвз, Жирар) – 52:02' (5x5)   8:0 Тэйвз (Жирар, Бураковски) – 54:56' (5x4)
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