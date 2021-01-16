«Сент-Луис» потерпел разгромное поражение от «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 8:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (дважды), Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз. Российский нападающий Валерий Ничушкин отыграл 12.41, но не отметился результативными действиями.

В составе «Сент-Луиса» участие в матче принимал форвард Иван Барбашёв. Россиянин провёл на льду 14.46 и нанёс два броска.

Предыдущий матч с участием этих команд завершился в пользу «Сент-Луиса» (4:1). Свои следующие матчи «Колорадо» проведёт на выезде против «Лос-Анджелес Кингз» 20 и 22 января, а «Сент-Луис» дома сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 19 и 21 января.