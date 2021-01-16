Овечкин прокомментировал ход переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о продлении соглашения со столичным клубом. Действующий контракт российского форварда истечёт по окончании этого сезона.

«Разговаривал ли я с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом о новом контракте? Мы просто говорим друг другу «привет» при встрече и всё», — приводит слова Овечкина NBS Sports.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.