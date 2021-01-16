Александр Овечкин телом заблокировал мощный бросок защитника «Баффало» Ристолайнена
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Питера Лавиолетта.
В одном из эпизодов встречи капитан «столичных» Александр Овечкин эффектно заблокировал мощный бросок защитника «Баффало» Расмуса Ристолайнена от синей линии.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном "твиттере" «Вашингтон Кэпиталз».
В матче с «Баффало» 35-летний Овечкин провёл на льду 14 минут 51 секунду, нанёс два броска, совершил 3 силовых приёма и не отметился результативными действиями. Победу «Вашингтону» принёс точный бросок Тома Уилсона.
«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»
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