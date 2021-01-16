Сергачёв: Капризов выглядел в КХЛ так, будто он ветеран. Тогда понял, что он будет лидером

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил дебют форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«В детстве мы играли в разных уголках страны: я — в Татарстане, он — в Сибири. Помню, мы ездили на выезд с клубом «Ирбис» из Молодёжной хоккейной лигой в Новокузнецк. Ходили на матчи КХЛ и смотрели, как играл Капризов. Тогда он ещё был совсем молодым, выходил на лёд в маске.

Было очень интересно за ним наблюдать. Тогда КХЛ была чем-то недосягаемым. А тут смотрю — парень всего на год меня старше и уже играет. Но Капризов выглядел так, будто он ветеран и выступает в КХЛ уже лет пять. При принятии решений всё было спокойно, чётко. Пас всегда в клюшку. Очень сильно боролся в углах. Было видно, как он старается. Резкий, шустрый и широкий. Не падал, когда его били.

Уже тогда я понял, что Капризов будет лидером, что человек в полном порядке… Лично познакомились, когда меня вызвали в сборную России 1997 года рождения на турнир Пяти наций в Чехии. Мы там выиграли. В той команде было три лидера — он, Гурьян [Денис Гурьянов] и Самсон [Илья Самсонов]. Они меня хорошо приняли в коллектив.

Было сразу видно, что Капризов — лидер команды и его мнение все уважают, хоть он и не очень много говорил. Но, когда говорил, все слушали. А это для меня главный показатель, чувствует ли команда такого лидера, принимает ли его.

Очень важен его подход к тренировочному процессу — Капризов всегда старается и выкладывается. Не было тренировок, когда он просто бы катался и ничего не делал. Важнейшая черта Кирилла в том, что он работящий парень.

Думаю, Капризов может претендовать на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. Смотрел его первый матч в НХЛ. Дай бог, чтобы у Кирилла всё было нормально, чтобы он стабильно играл и работал так, как он умеет», — приводит слова Сергачева пресс-служба НХЛ.