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Сидни Кросби вышел на 3-е место в НХЛ по голам в ворота «Филадельфии»

Сидни Кросби вышел на 3-е место в НХЛ по голам в ворота «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Первую шайбу в составе «Питтсбурга» забросил нападающий Сидни Кросби. Таким образом, канадский форвард забил 45-й гол в матчах с «Флайерз» и вышел на третье место по этому показателю. Ему удалось сравняться с Майком Гартнером, оставив позади Брайана Троттье (44).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лидером по этому показателю является Марио Лемье — на его счету 51 заброшенная шайба. Второе место — у Яромира Ягра (47 голов).

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», шайба на счету Проворова
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