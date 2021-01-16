Вайсфельд: Капризов может стать игроком, вокруг которого «Миннесота» будет строить команду

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал дебют российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) Кирилл записал на свой счёт заброшенную шайбу в овертайме и две результативные передачи.

«Шайба влетела в ворота от конька Капризова, но засчитали её правильно. Касание конька не противоречит современным правилам. Внимание акцентируют на целенаправленное движение ногой в сторону ворот. В таких ситуациях можно косвенно ориентироваться на реакцию игроков команды, которая гол пропустила. Если есть вероятность нарушения, сразу следует обращение к арбитрам с просьбой посмотреть эпизод. А тут вообще никто не протестовал, даже вратарь «Лос-Анджелеса». Так что эпизод с точки зрения судейства был довольно простой.

Ожидал, что у Кирилла в НХЛ всё сложится удачно. Другой вопрос, что три очка в одном матче — это успех для любого игрока. Не говоря уж о дебюте и о том, что «Миннесота» всего четыре шайбы забросила, а Капризов принял участие в трёх голевых комбинациях. В овертайме ещё и перехватил шайбу у соперников.

Уверен, у Кирилла это не последний яркий матч в НХЛ. Смотрю на состав «Миннесоты», там же кроме него особо крутых игроков и нет. А ведь форвардам его типа очень важно, какая у них роль в команде. Если на Капризова будут делать ставку, давать много игрового времени, выпускать в большинстве, он продолжит проявлять свои лучшие качества и набирать очки.

Разумеется, такой роли надо соответствовать. Но, судя по отзывам из тренировочного лагеря и первому матчу, Капризов может стать игроком, вокруг которого в «Миннесоте» будут строить команду. Даже в ЦСКА Кирилл был несколько в другой роли. У «армейцев» более ровная, мощная команда. А в НХЛ, если ты лидер, играешь, пока не устанешь. Нападающим уровня Капризова или Панарина за океаном себя проявить даже проще, чем в КХЛ. Точнее, у них там больше возможностей для этого», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».