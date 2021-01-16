Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Вашингтона» Ванечек — о дебюте в НХЛ: мечта сбылась, я безумно счастлив

Голкипер «Вашингтона» Ванечек — о дебюте в НХЛ: мечта сбылась, я безумно счастлив
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ за столичный клуб. В игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1) он отразил 30 бросков.

«Мечта сбылась, я безумно счастлив. В первые минуты немного нервничал, но потом соперник бросил три раза подряд и я стал чувствовать себя намного лучше. Да и в их большинстве чувствовал себя прекрасно», — приводит слова Ванечека пресс-служба НХЛ.

В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с двумя и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 таких матча.

«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021