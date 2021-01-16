Голкипер «Вашингтона» Ванечек — о дебюте в НХЛ: мечта сбылась, я безумно счастлив

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ за столичный клуб. В игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1) он отразил 30 бросков.

«Мечта сбылась, я безумно счастлив. В первые минуты немного нервничал, но потом соперник бросил три раза подряд и я стал чувствовать себя намного лучше. Да и в их большинстве чувствовал себя прекрасно», — приводит слова Ванечека пресс-служба НХЛ.

В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с двумя и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 таких матча.