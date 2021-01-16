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Уилсон — о Лавиолетте: мы доверяем парню, который стоит рядом с нами на лавке

Уилсон — о Лавиолетте: мы доверяем парню, который стоит рядом с нами на лавке
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1) поделился мнением о работе Питера Лавиолетта на посту главного тренера столичного клуба.

«Мы изменили многие вещи, с чем ребята согласились. Эта победа — результат большой командной работы. Сейчас мы взяли довольно-таки медленный старт, но разогнались к третьему периоду. Это новая система игры, и нам её нужно развивать, адаптируясь к этому стилю. Мы просто доверяем парню, который стоит рядом с нами на лавке, и делаем то что нужно», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с двумя и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 таких матча.

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