Фазель — о проведении ЧМ-2021 в Минске: очень сложно. Должно случиться чудо

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался о проведении чемпионата мира 2021 года в Беларуси.

«Не жалею ли о поездке в Минск? Мы были там, чтобы сделать что-то хорошее. О чём мы должны сожалеть? Это интерпретируют, будто мы хотели сделать что-то плохое. Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали Лукашенко, что у нас проблемы. Мы стоим на том, что делаем: мы спортивная организация, у которой есть задача организовать ЧМ-2021 в Беларуси.

Возможен ли чемпионат мира в Беларуси? Очень сложно, очень сложно. Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне всё ещё нужен небольшой отдых. Генсек ИИХФ Хорст Лихтнер должен провести анализ потенциального плана «Б», — передает слова Фазеля Sportschau.de.