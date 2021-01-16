Вайсфельд: если ЦСКА вновь не выиграет Кубок Гагарина, то именно из-за своих голкиперов

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Данилы Юртайкина в ЦСКА.

«Как говорится, пулемет в кулацком хозяйстве не помеха. Если есть возможность получить за небольшие деньги качественного игрока, то почему бы его и не взять. Тут вопрос в цене. А так, хороший форвард любой команде пригодится. Непонятно, почему «Локомотив» отказался от Юртайкина. Данил — добротный нападающий. Конечно, игру ЦСКА он не изменит. Но для глубины состава, ротации вполне подходящая кандидатура.

Другое дело, что в ЦСКА если и стоит что-то укреплять, то не нападение, а вратарскую позицию. Совершенно очевидно, что вратарская бригада «армейцев» не так сильна, как в былые годы. И если ЦСКА вновь не выиграет Кубок Гагарина, то именно из-за своих голкиперов.

Думаю, красно-синие изначально были уверены, что Юханссон будет играть гораздо сильнее. А Шарыченкова взяли как опытного вратаря-дублёра. Но получилось так, что Александр даже переигрывает Ларса. Причем не сказать, что Шарыченков стал действовать гораздо надёжнее, чем в прошлые годы. Это швед существенно сбавил.

Конечно, ЦСКА настолько силён, что может и с такими стражами ворот выигрывать, но это самое слабое звено в команде. Вспомним для сравнения Сорокина. В чемпионском для «армейцев» сезоне он играл на ноль. Понятно, что ЦСКА доминировал, но и вратарь показывал высокий класс, не давал соперникам шансов. Когда начнутся матчи плей-офф, роль голкипера возрастёт. Допустим, будет равная игра с «Ак Барсом», где вратари станут решать кто кого. И сейчас сомневаюсь, что Шарыченков или Юханссон сумеют склонить весы успеха в свою сторону», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».