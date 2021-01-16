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Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Чешский автомобильный бренд Skoda и производитель косметической продукции Nivea Men объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдёт в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении», — говорится в сообщении официального аккаунта Nivea Men в «Инстаграме».

«Мы большие поклонники хоккея. Уже 28 лет являемся партнёром чемпионата мира по хоккею с шайбой. Тем не менее мы также уважаем и продвигаем все действующие правила по защите прав человека, как фундаментальное и общее требование во всем мире. ⁣Skoda откажется от спонсорства ЧМ-2021, если Беларусь получит право на проведение этого мероприятия», — говорится в сообщении официального аккаунта Skoda в «Инстаграме».

Напомним, в мае в Минске должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории Беларуси остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.

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