«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма

Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 7-й минуте матча Артём Земчёнок вывел магнитогорцев вперёд. На 14-й минуте Николай Прохоркин увеличил преимущество «Металлурга». В конце первого периода Маркус Гранлунд с передачи Григория Панина отыграл одну шайбу. На старте второго игрового отрезка Александр Алексеев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Филип Хольм вновь вывел магнитогорцев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет в Уфе с череповецкой «Северсталью», «Металлург» в Магнитогорске встретится с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 19 января.
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