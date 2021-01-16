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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма
Хоккей / КХЛ 0
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Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Земчёнок – 06:10' (5x5)   2:0 Прохоркин (Плотников, Чибисов) – 13:15' (5x5)   2:1 Гранлунд (Панин) – 17:52' (5x5)   2:2 Алексеев (Кугрышев, Амиров) – 23:51' (5x4)   3:2 Хольм (Дронов, Мозякин) – 55:45' (5x5)

На 7-й минуте матча Артём Земчёнок вывел магнитогорцев вперёд. На 14-й минуте Николай Прохоркин увеличил преимущество «Металлурга». В конце первого периода Маркус Гранлунд с передачи Григория Панина отыграл одну шайбу. На старте второго игрового отрезка Александр Алексеев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Филип Хольм вновь вывел магнитогорцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет в Уфе с череповецкой «Северсталью», «Металлург» в Магнитогорске встретится с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 19 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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