Свищёв — о ЧМ-2021: надо поддержать белорусских коллег. Мы и сами в тяжёлой ситуации

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о спонсорах, которые отказываются от поддержки чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.
«Спонсоры боятся санкций, это понятно. Сейчас оказывается мощнейшее давление на белорусских организаторов чемпионата мира. Но одновременно мы должны чётко понимать, что спорт, в том числе хоккей, не должен зависеть от политических веяний. Когда всё было нормально, белорусы выиграли конкурс на право проведения ЧМ, поэтому это надо в любом случае реализовать.
Сейчас всякие международные банки и заокеанские лоббисты давят на спонсоров и рассказывают истории о том, почему нельзя проводить в этой стране чемпионат. Но Белоруссия-то готовилась, были вложены огромные деньги. В таком случае либо должна быть мощная компенсация, либо надо проводить турнир, и всё.
Здесь ещё надо, мне кажется, рассмотреть возможность поддержки наших белорусских коллег, потому что мы и сами сейчас находимся в тяжелой ситуации в этом плане. К сожалению, по решению CAS мы не можем проводить крупные международные турниры у нас в стране, и провести этот ЧМ у нас тоже невозможно. А так, Россия всегда готова проводить турниры по всем видам спорта, но просто права никто не даст», — приводит слова Свищева Sport24.
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