Лямся: «Салават» уступал 0:2, но мы проявили характер

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:3).



«Доволен хоккеем, нашим игровым планом. Увы, не набрали очков, это минус. Мы медленно начали, уступали 0:2, но проявили характер. Мне понравилось, как команда реагировала, как сравняла счёт. Мы понимали, что нас ждёт непростой поединок. Мы здорово действовали в плане дисциплины, почти не удалялись.



Башкиров может сыграть и в центре, и с краю. После травмы Воробьёва мы воспользовались этой опцией. Данил неплохо себя проявляет, плюс в центре может сыграть Хохряков. Я доверяю всем нашим парням.



Пименов не играл, потому что идёт ротация. Гиматова не было в заявке, потому что решили сыграть прошлыми сочетаниями. Мухамадуллин заявлен седьмым защитником? Он хорошо дополняет всех других защитников, сейчас мы решили использовать его так.



Что касается ошибки Ларсена, то ошибаться могут все, сезон длинный. Будем смотреть видео, разбирать эпизод и анализировать его. Понимали, что «Магнитка» будет использовать длинные передачи для своих атак», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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