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И. Воробьёв: приятно видеть, что «Металлург» удачно сыграл на вбрасываниях

И. Воробьёв: приятно видеть, что «Металлург» удачно сыграл на вбрасываниях
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Хорошая плотная игра, интересный матч, как и всегда с «Салаватом Юлаевым». Жёсткая встреча уровня плей-офф, рады, что выиграли и взяли два очка. Вратаря на матч выбираем все вместе, но последнее мнение за мной.

Никиту Рожкова вернули из фарм-клуба, он там поиграл, получил игровую практику. Теперь отправили туда Данилу Юрова. Рожков в свою очередь провёл неплохой матч. Чибисов сыграл мало? У него повреждение, его осматривают доктора.

Приятно видеть, что команда удачно сыграла на выбрасываниях. В моменте с пропущенным голом Прохоркин не очень хорошо выбросил шайбу, она должна лететь быстрее», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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