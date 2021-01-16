Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маннинен — об истекающем контракте с «Салаватом»: пока не думаю об этом

Маннинен — об истекающем контракте с «Салаватом»: пока не думаю об этом
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:3).

«Хороший матч, но нам пришлось сравнивать счёт и ликвидировать отставание в две шайбы. Проиграли, теперь нужно просто забыть этот матч и двигаться дальше. Таков хоккей, иногда случается, когда твоё звено забрасывает, а бывает, что пропускает. Нельзя всё время играть одинаково удачно. Задача — фокусироваться на каждой смене. Бороться, стараться приносить пользу.

Мы внимательно относимся к тренировочному процессу. Чтобы чего-то добиться в КХЛ, нужно быть готовыми к каждому матчу. У меня заканчивается контракт с «Салаватом»? Пока не думаю об этом, фокусируюсь только на матчах. В третьем периоде слабо сыграли на вбрасываниях? Это трудно объяснить, соперник более удачно действовал на точке. Кто выходит на вбрасывания — я или Маркус Гранлунд ,— зависит от каждого отдельного момента. Никакой системы здесь искать не стоит», — передаёт слова Маннинена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021