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Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Решение ряда компаний отказаться от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Беларуси не стало неожиданностью для руководства Международной федерации хоккея.

«Это не стало сюрпризом. Думаю, другие спонсоры придерживаются такого же мнения.

Вопрос проведения чемпионата мира в Беларуси совет ИИХФ рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока ещё не ясно, но это произойдёт как можно раньше», — приводит слова вице-президента ИИХФ Калерво Куммолы ТАСС.

Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men в субботу, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.

Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске
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