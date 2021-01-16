Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021

Решение ряда компаний отказаться от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Беларуси не стало неожиданностью для руководства Международной федерации хоккея.
«Это не стало сюрпризом. Думаю, другие спонсоры придерживаются такого же мнения.
Вопрос проведения чемпионата мира в Беларуси совет ИИХФ рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока ещё не ясно, но это произойдёт как можно раньше», — приводит слова вице-президента ИИХФ Калерво Куммолы ТАСС.
Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men в субботу, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.
- 16 января 2021
-
19:19
-
19:07
-
18:50
-
18:23
-
17:46
-
16:17
-
15:42
-
14:55
-
13:54
- 15 января 2021
-
19:59
-
18:11
- 14 января 2021
-
13:00
-
12:08
- 13 января 2021
-
11:24
-
08:39
- 12 января 2021
-
23:16
-
20:06
-
14:00
-
07:24
- 11 января 2021
-
18:05
-
16:26
-
15:27
-
14:51
-
13:47
-
13:09
-
13:00
-
12:15
-
11:01
- 10 января 2021
-
14:00
-
13:10
- 8 января 2021
-
22:50
-
01:38
- 5 января 2021
-
22:35
-
22:00
- 31 декабря 2020
-
11:30