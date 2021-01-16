Вице-президент ИИХФ прокомментировал возможный отказ Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021

Решение ряда компаний отказаться от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Беларуси не стало неожиданностью для руководства Международной федерации хоккея.



«Это не стало сюрпризом. Думаю, другие спонсоры придерживаются такого же мнения.



Вопрос проведения чемпионата мира в Беларуси совет ИИХФ рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока ещё не ясно, но это произойдёт как можно раньше», — приводит слова вице-президента ИИХФ Калерво Куммолы ТАСС.



Напомним, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men в субботу, 16 января, объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдёт в Беларуси.



Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.

Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске