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Хольм прокомментировал первый гол за «Магнитку»

Хольм прокомментировал первый гол за «Магнитку»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм прокомментировал победу в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2), а также поделился впечатлениями от первой заброшенной за «Магнитку» шайбы.

«Хороший матч, важная встреча для обеих команд, обе имели шанс на победу. С точки зрения командной игры мы действовали отлично — блокировали броски и сделали всё для победы. Конечно, для защитника игра в обороне является основной задачей, но всегда хочешь приносить пользу и атаке, поэтому рад, что сегодня забросил свою первую шайбу за «Металлург», — приводит слова Филипа Хольма пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» благодаря голу Хольма
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