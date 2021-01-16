Хольм прокомментировал первый гол за «Магнитку»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм прокомментировал победу в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2), а также поделился впечатлениями от первой заброшенной за «Магнитку» шайбы.



«Хороший матч, важная встреча для обеих команд, обе имели шанс на победу. С точки зрения командной игры мы действовали отлично — блокировали броски и сделали всё для победы. Конечно, для защитника игра в обороне является основной задачей, но всегда хочешь приносить пользу и атаке, поэтому рад, что сегодня забросил свою первую шайбу за «Металлург», — приводит слова Филипа Хольма пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».