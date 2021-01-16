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Шайба Даугавиньша в овертайме принесла «Витязю» волевую победу в матче с «Сочи»

Шайба Даугавиньша в овертайме принесла «Витязю» волевую победу в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 7-й минуте матча Сергей Шмелёв вывел сочинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Петьков и Никита Точицкий. На 54-й минуте подольская команда смогла отыграться. Александр Дергачёв, с передач Каспарса Даугавиньша и Линуса Хультстрёма реализовав численное большинство, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Даугавиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Шмелёв (Петьков, Точицкий) – 07:00' (5x5)   1:1 Дергачёв (Хультстрём, Дэнфорт) – 53:39' (5x4)   1:2 Даугавиньш (Хультстрём) – 60:24' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с минским «Динамо», «Металлург» в Подольске — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 19 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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