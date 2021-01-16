Шайба Даугавиньша в овертайме принесла «Витязю» волевую победу в матче с «Сочи»

Подольский «Витязь» в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 7-й минуте матча Сергей Шмелёв вывел сочинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Петьков и Никита Точицкий. На 54-й минуте подольская команда смогла отыграться. Александр Дергачёв, с передач Каспарса Даугавиньша и Линуса Хультстрёма реализовав численное большинство, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Даугавиньш.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с минским «Динамо», «Металлург» в Подольске — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 19 января.