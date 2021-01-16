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«Виннипег» отменил командную тренировку. В команде может быть заражённый коронавирусом

«Виннипег» отменил командную тренировку. В команде может быть заражённый коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0
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«Виннипег Джетс» принял решение отменить командную тренировку, назначенную на сегодня, сообщает TSN.

Отмечается, что в команде может быть заразившийся коронавирусом игрок.

Напомним, «Джетс» успели провести одну встречу в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги. В ночь с 14 на 15 января мск «Виннипег» на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» принимал «Калгари Флэймз» и одержал победу со счётом 4:3.

Следующий матч «Джетс» должны провести 19 января с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее клубы официально завершили тренировочные сборы для подготовки к старту регулярного сезона-2020/2021, в преддверии которого в течение последних двух недель было выполнено более 12 тыс. тестов 1200 игроков из 31 клуба лиги. В результате было выявлено 27 случаев заболевания, из которых 17 — в «Даллас Старз». Большинство хоккеистов болеют бессимптомно и без каких-либо осложнений.

В НХЛ выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусом, 17 из которых в «Далласе»
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