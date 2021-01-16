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Ставровский: Якимов ещё не до конца готов. Как врачи скажут, что готов, то сразу выйдет

Ставровский: Якимов ещё не до конца готов. Как врачи скажут, что готов, то сразу выйдет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги встречи с подольским «Витязем» (1:2 ОТ).

«Хорошая и боевая встреча. В концовке чуть не дотерпели, пропустили один гол в меньшинстве и проиграли в овертайме. Очень много играли в меньшинстве, усталость поднакопилась, цена ошибки высока. Богдан Якимов ещё не до конца готов, восстанавливаем. Как врачи скажут, что готов, то сразу выйдет», — приводит слова Ставровского пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Подольский «Витязь» в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца. Победную шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш.

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