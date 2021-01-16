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Фазель: кто-то надавил на спонсоров, чтобы они отказались спонсировать ЧМ-2021 в Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: кто-то надавил на спонсоров, чтобы они отказались спонсировать ЧМ-2021 в Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что кто-то надавил на спонсоров чемпионата мира, чтобы они отказались спонсировать турнир в Беларуси и Латвии.

«На данный момент политическое давление на Международную федерацию хоккея идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира.

И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. В субботу автопроизводитель Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men сообщили, что откажутся спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

Skoda и Nivea откажутся спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске
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