Фазель: кто-то надавил на спонсоров, чтобы они отказались спонсировать ЧМ-2021 в Беларуси

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что кто-то надавил на спонсоров чемпионата мира, чтобы они отказались спонсировать турнир в Беларуси и Латвии.
«На данный момент политическое давление на Международную федерацию хоккея идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира.
И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».
Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. В субботу автопроизводитель Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men сообщили, что откажутся спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.
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