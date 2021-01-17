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Видео первой шайбы Шаранговича в НХЛ за две секунды до конца овертайма

Видео первой шайбы Шаранговича в НХЛ за две секунды до конца овертайма
Хоккей / НХЛ 0
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче с командой «Бостон Брюинз».

В овертайме при счёте 1:1 «дьяволы» убежали в контратаку «два в один». Дэймон Сиверсон в борьбе с игроком «Бостона» отдал потрясающую передачу за спину, не глядя, на Шаранговича. Нападающий, выйдя один на один с Ярославом Галаком, мощно бросил, пробив голкипера и принеся команде победу всего за две секунды до конца овертайма.

Видео первого гола Шаранговича за «Нью-Джерси» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Для Шаранговича этот матч стал вторым в НХЛ. Ранее «Дэвилз» встречались с «Бостоном», уступив со счётом 2:3 в серии буллитов. Результативными действиями Шарангович не отметился, но завершил встречу с показателем полезности «+1».

Шайба Шаранговича в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу в матче с «Бостоном»
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