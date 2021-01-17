Вратарь «Айлендерс» Варламов получил травму на разминке перед игрой с «Рейнджерс»

32-летний российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов получил травму на предыгровой раскатке перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

«Варламов травмировался на разминке «Айлендерс»… Он покинул лёд», — написал Фридман.

Напомним, что в дебютной встрече сезона-2020/2021 Варламов отыграл на ноль с «Рейнджерс», отразив все 24 броска по воротам. В прошлом сезоне на его счету 45 встреч за «Айлендерс» в регулярном чемпионате, в которых он в среднем пропускал 2,62 шайбы за игру, отражая 91,4% бросков и имея на своём счету 2 шат-аута.

4-летний контракт Варламова с «Айлендерс» на общую сумму в $ 20 млн ($ 5 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Встреча «Айлендерс» — «Рейнджерс» состоится сегодня, в ночь с 16 на 17 января. Начало – 3:00 мск.