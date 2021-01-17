Бучневич забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота Сорокина

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.

25-летний российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич уже на 3-й минуте встречи точным броском поразил ворота своего соотечественника Ильи Сорокина, проводящего дебютную встречу в НХЛ за «Айлендерс». Результативную передачу на свой счёт записал Мика Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Для Бучневича эта заброшенная шайба стала 60-й в НХЛ в 249-й игре. Всего за океаном на его счету 148 (60+88) очков при показателе полезности «-5».