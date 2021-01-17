Сорокин пропустил 2-ю шайбу от российских игроков в дебюте в НХЛ. Гол на счету Панарина
В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, в счёте ведут хозяева – 2:0.
На 14-й минуте 1-го периода, после ранней шайбы российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, его соотечественник Артемий Панарин после разящей контратаки вновь поразил ворота Ильи Сорокина, который проводит дебютную встречу в НХЛ в составе «Айлендерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Всего за карьеру 29-летний российский форвард Артемий Панарин проводит 393-ю встречу. На его счету 416 (149+267) очков при показателе полезности «+99».
Бучневич забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота Сорокина
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