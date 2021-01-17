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Сорокин пропустил все 3 шайбы от россиян в игре с «Рейнджерс». Бучневич оформил дубль

Сорокин пропустил все 3 шайбы от россиян в игре с «Рейнджерс». Бучневич оформил дубль
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 3:0.

На 6-й минуте 2-го периода 25-летний российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после точного и резкого кистевого броска с фланга во второй раз за игру поразил ворота своего соотечественника Ильи Сорокина, который проводит дебютную встречу за «Айлендерс», и довёл счёт в этой игре до крупного – 3:0 в пользу «синерубашечников».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

К середине встречи Илья Сорокин, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург», отразил 12 из 15 бросков.

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