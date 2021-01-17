Андрей Свечников набрал 100-е очко в НХЛ

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В составе «Каролины» шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечкинов. Также он отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 100-е и 101-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Для этого ему понадобилось 152 матча. На его счету 46 голов и 55 результативных передач.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.