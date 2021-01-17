«Рейнджерс» разгромили «Айлендерс». Панарин и Бучневич оформили по дублю

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе победителей по дублю оформили российские нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин. Ещё одна шайба на счету Каапо Какко. Российский голкипер Александр Георгиев отстоял на ноль. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.