«Рейнджерс» разгромили «Айлендерс». Панарин и Бучневич оформили по дублю
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе победителей по дублю оформили российские нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин. Ещё одна шайба на счету Каапо Какко. Российский голкипер Александр Георгиев отстоял на ноль. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бучневич (Зибанеджад) – 02:12' (5x5) 2:0 Панарин (Смит) – 13:46' (5x5) 3:0 Бучневич – 25:57' (5x5) 4:0 Какко (Ди Джузеппе, Хитил) – 35:24' (5x5) 5:0 Панарин (Фокс, Бучневич) – 55:56' (5x4)
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