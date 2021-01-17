Гол и передача А. Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Каролину Харрикейнз» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали дубль оформил Дилан Ларкин и ещё по разу забивали Бобби Райан и Робби Фаббри. В составе проигравшей команды забивали Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников. Также в этой встрече Свечников отметился результативной передачей. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников очков не набрал.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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