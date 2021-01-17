Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и передача А. Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»

Гол и передача А. Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Каролину Харрикейнз» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали дубль оформил Дилан Ларкин и ещё по разу забивали Бобби Райан и Робби Фаббри. В составе проигравшей команды забивали Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников. Также в этой встрече Свечников отметился результативной передачей. Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников очков не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Райан (Задина) – 22:44' (5x5)   1:1 Трочек (Свечников, Хэмилтон) – 40:28' (5x4)   2:1 Ларкин (Манта) – 40:46' (5x5)   2:2 Свечников (Мартинук) – 48:56' (5x5)   3:2 Фаббри (Задина, Гронек) – 57:18' (5x5)   4:2 Ларкин – 58:04' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021