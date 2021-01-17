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«Торонто» обыграл «Оттаву», у Зайцева передача, Дадонов и Михеев – без очков

«Торонто» обыграл «Оттаву», у Зайцева передача, Дадонов и Михеев – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Джо Торнтон, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс. за «Оттаву» забивали Ник Пол и Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отметился результативными действиями. Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности +1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Зайцев, Браун) – 10:55'   1:1 Торнтон (Марнер, Броди) – 14:17' (5x5)   1:2 Марнер (Мэттьюс) – 21:10' (5x5)   1:3 Мэттьюс (Марнер, Торнтон) – 42:42' (5x4)   2:3 Штюцле (Шабо, Уайт) – 51:44' (5x5)
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